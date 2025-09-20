Si terrà al Gran Teatro Geox di Padova la kermesse sulle corrette abitudini Salute che spettacolo In scena una vita sana e tanta longevità
Lo Spettacolo della Salute è un evento dal vivo dedicato alla lotta alla sedentarietà e ai benefici dell’esercizio fisico per la salute e il benessere, nato con la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le persone ad avvicinarsi a uno stile di vita attivo e sano. Giunto alla quarta edizione, andrà in scena per la prima volta a Padova al Gran Teatro Geox, il 26 settembre e vedrà protagonisti quattro temi: Longevità, Esercizio fisico e scienza, Alimentazione sana e responsabile e Motivazione. A guidare il pubblico alla scoperta di un mondo fatto di salute e attività fisica, ospiti, sportivi famosi e speaker eterogenei, che porteranno la propria testimonianza per essere d’ispirazione e invitare a muoversi di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: terr - gran
Follonica, terra di record: per Grand Mail c’è il record dei tre anni sulle piste italiane Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/follonica-culla-dei-record-per-grand-mail-ce-il-record-dei-tre-anni-sulle-piste-italiane/ #grandeippicaitaliana #ippica #horser Vai su Facebook
Si terrà al Gran Teatro Geox di Padova la kermesse sulle corrette abitudini. Salute che spettacolo. In scena una vita sana e tanta longevità - Lo Spettacolo della Salute è un evento dal vivo dedicato alla lotta alla sedentarietà e ai benefici dell’esercizio fisico ... Come scrive sport.quotidiano.net
Geox chiude XV stagione con 120 spettacoli, nuovi live per 2024 - Con oltre 120 show tra concerti, musical, teatro e cabaret, il Gran Teatro Geox, oltre a Kioene Arena e all 'Arena Spettacoli Fiera di Padova, si riconferma come struttura di riferimento nazionale per ... Come scrive ansa.it