Si terrà al Gran Teatro Geox di Padova la kermesse sulle corrette abitudini Salute che spettacolo In scena una vita sana e tanta longevità

Lo Spettacolo della Salute è un evento dal vivo dedicato alla lotta alla sedentarietà e ai benefici dell’esercizio fisico per la salute e il benessere, nato con la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le persone ad avvicinarsi a uno stile di vita attivo e sano. Giunto alla quarta edizione, andrà in scena per la prima volta a Padova al Gran Teatro Geox, il 26 settembre e vedrà protagonisti quattro temi: Longevità, Esercizio fisico e scienza, Alimentazione sana e responsabile e Motivazione. A guidare il pubblico alla scoperta di un mondo fatto di salute e attività fisica, ospiti, sportivi famosi e speaker eterogenei, che porteranno la propria testimonianza per essere d’ispirazione e invitare a muoversi di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

