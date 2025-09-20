Si svela Tema Sinergie Domani l’esordio in casa

Un brindisi come buon auspicio per il campionato che inizierà domani alle 18 al PalaCattani con San Severo. I Raggisolaris si sono presentati ieri nella sede della Tema Sinergie, storico partner del club faentino, che da quest’anno è il main sponsor. Un sodalizio nato tra due società giovani che in pochi anni sono cresciute molto. "Tema Sinergie è sempre stata al nostro fianco credendo nel nostro progetto sportivo e nel ruolo sociale che la pallacanestro può avere per Faenza e per i giovani – sottolinea Filippo Raggi, presidente dei Raggisolaris –. La crescita di Tema Sinergie dimostra che a Faenza ci sono aziende in grado di competere con i migliori al mondo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

