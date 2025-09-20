Si stava avventando su di me lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli

(Adnkronos) – "Stavo facendo le domande, non attentando alla sicurezza del ministro". Momenti di tensione stasera a Fenix, l'evento dei giovani di Fratelli d'Italia, tra la scorta del ministro della Cultura Alessandro Giuli e il cronista di Report Giorgio Mottola, che denunciato di essere stato trattenuto dalla sicurezza, che l'avrebbe tirato per la giacca, mentre .

