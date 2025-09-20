Si spoglia in ospedale a Como e fa i bisogni sul pavimento della sala d' attesa 55enne francese nei guai
Un 55enne francese senza fissa dimora è stato denunciato a Como per imbrattamento e interruzione di pubblico servizio in ospedale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: spoglia - ospedale
Il 57enne trasportato in elisoccorso all'ospedale di Terni: è ricoverato in Rianimazione Vai su Facebook
Si spoglia davanti al Tribunale ed anche in ospedale: 48enne rumena denunciata per atti osceni dalla Polizia; Roma, paziente dell'ospedale si spoglia nudo e danneggia il pronto soccorso; Bolzano, si spoglia in ospedale davanti a una ventina di persone.