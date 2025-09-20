Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta dice Roberta Pinotti

Ilfoglio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

rob “Non se ne può più di questo atteggiamento da maschi non abbastanza adulti, anche se avvezzi alla politica, che vogliono rivendicare la scoperta, mettere il cappello e tirare per la giacchetta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

si smetta di tirare silvia salis per la giacchetta dice roberta pinotti

© Ilfoglio.it - “Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta”, dice Roberta Pinotti

In questa notizia si parla di: smetta - tirare

“Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta”, dice Roberta Pinotti.

“Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta”, dice Roberta Pinotti - Il "gatto e la volpe", la mano di Franceschini: c'è chi vede la sindaca di Genova pronta per combattere contro Meloni. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Smetta Tirare Silvia Salis