Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta dice Roberta Pinotti
rob “Non se ne può più di questo atteggiamento da maschi non abbastanza adulti, anche se avvezzi alla politica, che vogliono rivendicare la scoperta, mettere il cappello e tirare per la giacchetta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: smetta - tirare
I forti temporali di fine estate certamente causano danni e disagi ma la sinistra milanese la smetta di tirare in ballo i cambiamenti climatici per nascondere il vero problema: le mancate manutenzioni delle strade, le pulizie assenti di tombini e bocche di lupo, le c Vai su Facebook
La Juventus ha 2-3 calciatori sotto la media per fare un calcio così fisico, Joao Mario bene ma quel giallo è proprio frutto di questa cosa. Da Khephren mi aspetto di più, è la quarta volta in quattro partite che gli vedo tirare mozzarelle dal limite: o cresce o smett - X Vai su X
“Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta”, dice Roberta Pinotti.
“Si smetta di tirare Silvia Salis per la giacchetta”, dice Roberta Pinotti - Il "gatto e la volpe", la mano di Franceschini: c'è chi vede la sindaca di Genova pronta per combattere contro Meloni. Secondo ilfoglio.it