Si scontra in moto con un' auto | morto 16enne

Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, non c’è stato nulla da fare per il ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Artogne. Il giovane, residente a Pian Camuno, è morto dopo essersi scontrato con un'automobile nel centro del paese, a pochi passi dal municipio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

