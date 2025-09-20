Si schiudono le uova di tartaruga deposte sulla spiagga della riviera sud Masci | Un momento indimenticabile VIDEO

Sono nate dopo la schiusa delle uova deposte 75 giorni fa, le piccole tartarughe le cui uova erano state deposte quasi tre mesi fa lungo la spiaggia dello stabilimento “Il pirata”, lungo la riviera sud.Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che ha anche pubblicato un video sulla sua pagina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: schiudono - uova

Si schiudono le uova, le tartarughine prendono il largo a Punta Marina: video

Si schiudono le uova anche nel secondo nido: a Mondello nate un altro centinaio di tartarughe

Si schiudono le uova di Marinella, 56 tartarughe caretta caretta hanno già raggiunto il mare - X Vai su X

Le uova di #Carettacaretta si schiudono per la prima volta nella spiaggia di #Maladroxia a #SantAntioco. Il Comune celebra l'evento unico e invita alla collaborazione per proteggere le #tartarughine appena nate - facebook.com Vai su Facebook

Si schiudono le uova di tartaruga deposte sulla spiagga della riviera sud, Masci: Un momento indimenticabile [VIDEO]; VIDEO | Sestri Levante che emozione: la schiusa delle uova e la corsa delle tartarughe verso il mare; Spettacolo della natura a Punta Marina: la tartaruga Susy depone 98 uova sulla spiaggia.

Imperia, l’estate d’oro delle tartarughine: oltre 200 nate dai nidi del Ponente - Sono state ispezionate le uova ancora presenti tra la sabbia a Imperia e Riva Ligure, con qualche bella sorpresa ... Segnala ilsecoloxix.it

Sono nate le tartarughe. Si sono schiuse 51 uova. La gioia dei volontari che le hanno vegliate - Le uova che si schiudono e dalle crepe spuntano, a vedere per la prima volta la luce della vita, delle minuscole tartarughine che si fanno strada lentamente tra la sabbia e il mare Adriatico. ilrestodelcarlino.it scrive