Si respira un’aria diversa rispetto a cinque anni fa La sanità è la vera priorità

"La priorità assoluta è mettere mano alla sanità che negli ultimi cinque anni è peggiorata: lo sostengono le valutazioni degli istituti e dei cittadini". È quanto dice Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, e candidato per il Pd alle regionali. "La gente percepisce queste difficoltà – precisa – quando deve prenotare una visita, quando si reca al pronto soccorso, e quando non trova risposte nel pubblico è costretto a rivolgersi al privato, ma non tutti hanno la possibilità di sostenere certi costi e c’è chi rinuncia a curarsi". Catena, cosa le chiedono i cittadini? "Una sanità che funzioni, poi un lavoro dignitoso che consenta ai laureati di non essere costretti a trasferirsi al nord o emigrare per trovare un futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

