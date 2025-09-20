Magliette, tute, pantaloncini, giacconi, cappellini, calze, gadget e tanto alto. Tutto rigorosamente griffato Spal srl. È scattata ieri mattina presso lo store di via Mazzini 2830 la liquidazione giudiziale dell’abbigliamento della società che fu di Joe Tacopina, con oltre 3mila capi scontati dal 70% all’80% rispetto al prezzo del cartellino. Un’occasione che tanti tifosi e appassionati non si sono lasciati scappare, affollando il negozio nel centro storico di Ferrara dalle 9, quando è cominciata la vendita. L’ingresso è libero, ma è regolamentato attraverso prenotazione telefonica al 335-1807018, online sul sito www. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si prosegue anche oggi con l’80% di sconto. Spal Store preso d’assalto in via Mazzini. Sconti del 70%, subito 300 prenotazioni