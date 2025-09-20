Si intensifica il genocidio di Gaza e in parallelo il sostegno Usa a Israele
“Gaza City è avvolta dalle fiamme, mentre l’esercito israeliano lancia la sua offensiva di terra a lungo minacciata dopo settimane di bombardamenti incessanti. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, già sottoposto a un mandato di arresto internazionale per sospetto di crimini contro l’umanità, ha descritto quest’ultimo assalto come ‘un’operazione intensiva”. Vi esorto a guardare le immagini in streaming da Gaza e a capire cosa significa veramente questo eufemismo”. Inizia così una nota di Orly Noy, presidente del consiglio direttivo di B’Tselem (ong israeliana), pubblicata su +972 Magazine. “Guardate negli occhi le persone in preda a un terrore senza paragoni persino nei momenti più bui di questo genocidio durato due anni”, prosegue la Noy. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Non è più tempo di scuse: Israele sta commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza e la comunità internazionale non può restare a guardare. Mentre si intensifica l'attacco israeliano nella Striscia di Gaza, in particolare a Gaza City, un nuovo rapporto della - X Vai su X
Lunedì 22 settembre scenderemo anche noi in piazza in solidarietà con chi aderirà allo sciopero contro il genocidio di Israele nella Striscia di Gaza indetto da USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. Sulla loro pagina, tutte le info per le varie città. Stop Vai su Facebook
Guerra Israele, Idf: Potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate.
“Armi e affari con Israele, così l’Italia è complice del genocidio a Gaza”: intervista all’attivista palestinese Omar Barghouti - Il fondatore del movimento BDS in tour in Italia spiega come il boicottaggio può fermare l'apartheid israeliano in Palestina ... Secondo ilfattoquotidiano.it
PALESTINA: IL GENOCIDIO A GAZA CONTINUA TRA BOMBE, DEPORTAZIONI E SILENZIO INTERNAZIONALE. IN CISGIORDANIA ACCELERA L’OCCUPAZIONE TOTALE - Ai microfoni di Radio Onda d'Urto la testimonianza, dalla Striscia di Gaza, di Sami Abu Omar, cooperante di tante real ... Lo riporta radiondadurto.org