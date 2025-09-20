Sì della Cassazione all’assegno post rottura per le coppie in unione civile

Il verdetto della Prima Sezione civile della Cassazione segna un passo storico: nelle unioni civili l’assegno di divorzio potrà essere concesso con gli stessi criteri del matrimonio, purché ne vengano accertate la funzione assistenziale e quella perequativo-compensativa. Il principio stabilito dalla Suprema Corte La decisione dei supremi giudici, maturata nell’ambito di una controversia tra due . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

