Sì della Cassazione all’assegno post rottura per le coppie in unione civile

Il verdetto della Prima Sezione civile della Cassazione segna un passo storico: nelle unioni civili l’assegno di divorzio potrà essere concesso con gli stessi criteri del matrimonio, purché ne vengano accertate la funzione assistenziale e quella perequativo-compensativa. Il principio stabilito dalla Suprema Corte La decisione dei supremi giudici, maturata nell’ambito di una controversia tra due . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sì della Cassazione all’assegno post rottura per le coppie in unione civile

In questa notizia si parla di: cassazione - assegno

“Se non lavori, non ti darò più il mantenimento”: ufficiale CASSAZIONE, REVOCA ASSEGNO ai figli (solo in un caso) se si rifiutano di fare carriera

La Cassazione riduce l’assegno per i figli ai padri separati in difficoltà: «Ho rischiato di dormire in auto»

La Cassazione taglia l'assegno per i figli se il padre è in difficoltà: cosa significa

La Cassazione apre all’assegno di #divorzio anche per le unioni civili. La sentenza riguarda una coppia di donne e stabilisce che in questi casi si applicano gli stessi principi della fine di un #matrimonio. #Tg1 Giovanna Savini - X Vai su X

Unioni Civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento. La sentenza della prima sezione civile sul caso di due donne. #ANSA Vai su Facebook

Ex Ilva: Cassazione, licenziamento per post su Fb fu illegittimo - La Corte di Cassazione ha confermato quanto era stato deciso nei precedenti gradi di giudizio dal Giudice del Lavoro di Taranto e dalla Corte d'Appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), e ... Da ansa.it

Ex Ilva, Cassazione: "Licenziamento per post social fu illegittimo" - La Corte di Cassazione ha confermato quanto era stato deciso nei precedenti gradi di giudizio dal Giudice del Lavoro di Taranto e dalla Corte d'Appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto), e ... Riporta rainews.it