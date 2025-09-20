Si conoscono in un'app di incontri si danno appuntamento e lui la violenta | Mi ha spogliata e presa per il collo

Si conosco tramite una nota app di incontri e decidono di incontrarsi. Ma l'appuntamento finisce con una violenza sessuale ai danni di una 25enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

