Si chiamava Lino Amicone l' agente di polizia trovato morto negli alloggi della questura a Foggia
Incredulità e cordoglio a Montesilvano e a Foggia per la tragica morte di Lino Amicone, agente di polizia di Montesilvano trovato morto il 18 settembre scorso negli alloggi della questura di Foggia dove era in servizio da qualche tempo. Amicone, 58enne, è stato trovato dai colleghi e si sarebbe.
