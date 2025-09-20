Si amplia il centro Fornino Valmori nasce il polo formativo specializzato sull' autismo
Da pochi giorni hanno preso il via i lavori per la realizzazione del polo formativo della Fondazione Fornino Valmori in via Tro Meldola 1140 a Fratta Terme (Bertinoro). Una struttura da oltre 600 metri quadri che sarà a servizio della comunità per la formazione specifica degli operatori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Si amplia il centro Fornino Valmori, nasce il polo formativo specializzato sull'autismo.