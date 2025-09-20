Show di Jimmy Kimmel cancellato l’ira dei lavoratori dello spettacolo davanti alla Disney | I vostri diritti sono i prossimi

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta davanti ai cancelli della Disney, proprietaria del canale abc dopo la sospensione del programma serale condotto dal comico Jimmy Kimmel, dopo le dichiarazioni su Charlie Kirk e Donald Trump. Decine di persone si sono radunate con cartelli per protestare contro la il bavaglio. Ecco le immagini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

