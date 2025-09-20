Shock Lookman un altro segnale di addio | è successo a Zingonia

Un’altra giornata a Zingonia segna quella che è un’altra puntata della telenovela Lookman, dopo il reintegro in rosa del giocatore nigeriano. Nel corso degli ultimi giorni era filtrata voce proprio da Bergamo, in merito al reintegro in allenamento di Ademola Lookman, calciatore che è tornato ad allenarsi col gruppo a disposizione di Ivan Juric, che parla quest’oggi in conferenza stampa e per la prima volta dopo la sua convocazione, confermando che fa parte della rosa a disposizione per Torino-Atalanta. “Ho parlato con Ademola, è stato accolto bene qui e da domani sarà un giocatore dei nostri. Si è allenato per tanto tempo a parte, ma in settimana ha lavorato bene e l’ho visto bene”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Shock Lookman, un altro segnale di addio: è successo a Zingonia

In questa notizia si parla di: shock - lookman

#Lecce, #Damiani dichiarazioni shock ? Vai su Facebook

Inter, Lookman un segnale a tutti. Marotta e Ausilio, zero dubbi: Oaktree ha cambiato i piani; Shock Lookman, un altro segnale di addio: è successo a Zingonia; Sky - Lookman svuota l'armadietto di Zingonia, la scelta sul certificato medico.

"Lookman! Lookman!": i tifosi dell'Inter accolgono così il pullman della squadra - I nerazzurri arrivano allo stadio San Nicola di Bari per l'amichevole contro l'Olympiakos (video di Marco Barzaghi) ... Segnala corrieredellosport.it

Lookman, prove di pace con l’Atalanta: chiarimento con Juric e ritorno in gruppo - L’attaccante nigeriano si è confrontato con club, tecnico e compagni. Riporta msn.com