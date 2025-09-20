sfreccia in maserati a 200 km orari e incolpa il suocero 90enne per salvare la patente

AGI - Sfreccia a 200 km orari in superstrada sotto un autovelox, viene multato e per 'salvare' i punti sulla patente dichiara che alla guida del bolide c'era il suocero 90enne. E' accaduto in provincia di Frosinone dove il cinquantenne, per la sua furbata, è finito ora sotto accusa per sostituzione di persona e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Secondo quanto riportato sa Ciociaria Oggi, la Maserati è stata immortalata dall’autovelox lungo la superstrada Sora-Ferentino, nel territorio di Veroli, in direzione Frosinone. Dagli accertamenti è emerso che il conducente del veicolo di grossa cilindrata era proprio il frusinate. 🔗 Leggi su Agi.it

