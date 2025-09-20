Sfonda la porta della vicina di casa per strangolarla | la figlia di 14 anni salva la madre con una bottiglia di vetro

Aveva fatto irruzione in casa della vicina, con violenza, per provare a strangolarla. L'intervento della figlia della donna ha evitato guai peggiori. I carabinieri della compagnia di Rho (Milano) hanno arrestato un 48enne italiano per tentato omicidio e violazione di domicilio. L'irruzione. 🔗 Leggi su Today.it

sfonda porta vicina casaTentato omicidio a Lainate: 48enne stacca il contatore, sfonda la porta e cerca di strangolare la vicina. Salvata dalla figlia 14enne - I Carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato un uomo di 48 anni, italiano, con l’accusa di tentato omicidio e violazione di domicilio. Scrive corriereadriatico.it

sfonda porta vicina casaLainate, toglie la corrente alla casa della vicina, sfonda la porta e cerca di soffocarla: la donna salvata dalla figlia 14enne - Solo l’intervento della figlia di 14 anni della donna ha salvato la mamma: la ragazza, infatti, ha colpito il vicino con una bottiglia di vetro. Segnala milano.corriere.it

