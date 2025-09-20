Settimana della Salute mentale ‘La bellezza abita qui’ | in vetrina

Da spazi non vissuti a luoghi in cui l’interpretazione artistica prende forma, costruendo un evento interattivo per tutta la comunità reggiana, invitata a partecipare. Queste sono le vetrine sfitte del centro storico, che subendo una trasformazione rigenerativa stanno diventando gallerie espositive, dove i cittadini vanno a cercare e osservare le opere che più li emozionano, votando infine la preferita. Un piccolo evento nell’arco della XXa Settimana della Salute Mentale 2025, che si tiene questo mese, che va ad accendere luci nuove nei locali inutilizzati e silenziosi. Il progetto, dal titolo ‘La bellezza abita qui’, verrà presentato stamattina alle 10, nell’ambito di ‘Piazza Idea’, davanti al Battistero, il salotto della salute mentale a cura dei servizi del DAISM-DP, in collaborazione con le associazioni Sentiero Facile e Sostegno & Zucchero, dove le persone potranno incontrare operatori esperti e famigliari, per ricevere informazioni e dialogare, in un’atmosfera di scambio e accoglienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

