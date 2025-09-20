Settimana della Custoria alla Pescaia fiori e aiuole bellissime e al Broletto via scritte vandaliche e rifiuti

Perugiatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Settimana della Custodia ha toccato anche il parco della Pescaia, dove i soci de “Il Profumo dei Tigli” hanno pensato di rimettere a nuovo un’aiuola nei pressi del Monumento al Bersagliere occupandosi della ripulitura e della messa a dimora di piante fiorite offerte dall’associazione. I. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - custoria

Settimana della Custoria, alla Pescaia fiori e aiuole bellissime e al Broletto via scritte vandaliche e rifiuti.

Settimana della custodia, le detenute riqualificano sala polivalente di Capanne - Le detenute del carcere femminile di Capanne hanno riqualificato la sala polivalente della struttura dopo un corso di formazione promosso dal Cesf in collaborazione con Ance, in occasione della Settim ... umbria24.it scrive

Settimana della custodia, a San Sisto Parco dello Zodiaco rimesso a nuovo - Il secondo giorno della Settimana della custodia ha portato interventi a San Sisto, Colle Umberto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni. Come scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Custoria Pescaia Fiori