La Settimana della Custodia ha toccato anche il parco della Pescaia, dove i soci de “Il Profumo dei Tigli” hanno pensato di rimettere a nuovo un’aiuola nei pressi del Monumento al Bersagliere occupandosi della ripulitura e della messa a dimora di piante fiorite offerte dall’associazione. I. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Settimana della Custodia, a Capanne le detenute protagoniste: ritinteggiata la Sala polivalente

SETTIMANA DELLA CUSTODIA 19 / 20 SETTEMBRE ?SONO PRONTI I CARTELLI SEGNALETICI DEI PERCORSI che sono stati puliti e sistemati dai VOLONTARI durante questa settimana I CARTELLI SONO BELLISSIMI Realizzati dai BAMBINI DEL

Settimana della Custoria, alla Pescaia fiori e aiuole bellissime e al Broletto via scritte vandaliche e rifiuti.

Settimana della custodia, le detenute riqualificano sala polivalente di Capanne - Le detenute del carcere femminile di Capanne hanno riqualificato la sala polivalente della struttura dopo un corso di formazione promosso dal Cesf in collaborazione con Ance, in occasione della Settim

Settimana della custodia, a San Sisto Parco dello Zodiaco rimesso a nuovo - Il secondo giorno della Settimana della custodia ha portato interventi a San Sisto, Colle Umberto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni.