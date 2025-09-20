Interventi a Pianello, Monteluce, Sant’Ercolano, Università, via del Cortone e installazioni artistiche in centro storico: sono sempre più numerosi i cantieri della bellezza che fioriscono grazie alla “Settimana della Custodia“ che ieri ha vissuto una delle giornate più intense e partecipate. La mobilitazione collettiva è iniziata alle 9 a Pianello, dove la Proloco Pian del Chiascio ha ritinteggiato le panchine e un pozzo storico in Piazza Piediluco mentre a Monteluce, l’associazione Vivere Monteluce, ha dato avvio a un ricco programma con laboratori, pulizia e piantumazioni, tinteggiatura della palestra S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settimana della Custodia. La città scende in campo coi cantieri della bellezza: "Adesione meravigliosa"