Settimana della concordia in tanti per cancellare degrado | Pianello Cenerente Ponte Rio e Ponte Felcino e P Birago
La settimana della Custodia - in prima linea Comune, cittadini, associazioni e proloco - continua riportando bellezza, comunità e tutela del paesaggio. Questi gli interventi nelle frazioni e quartieri.PARCO GUELPA PONTE FELCINOAl parco pubblico Guelpa a Ponte Felcino si è svolta attività di cura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: settimana - concordia
? Una nuova avventura! ? Ieri, giovedì 18 settembre, abbiamo inaugurato la nuova barca elettrica, che dal prossimo anno, una volta alla settimana, collegherà gratuitamente Caorle e Concordia Sagittaria per il primo anno di servizio. In attesa della Vai su Facebook
Settimana della concordia, in tanti per cancellare degrado a Pianello, Cenerente, Ponte Rio e Ponte Felcino e P. Birago.