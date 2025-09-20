Settimana della concordia in tanti per cancellare degrado a Pianello Cenerente Ponte Rio e Ponte Felcino e P Birago

La settimana della Custodia - in prima linea Comune, cittadini, associazioni e proloco - continua riportando bellezza, comunità e tutela del paesaggio. Questi gli interventi nelle frazioni e quartieri.PARCO GUELPA PONTE FELCINOAl parco pubblico Guelpa a Ponte Felcino si è svolta attività di cura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: settimana - concordia

Settimana della concordia, in tanti per cancellare degrado: Pianello, Cenerente, Ponte Rio e Ponte Felcino e P. Birago

? Una nuova avventura! ? Ieri, giovedì 18 settembre, abbiamo inaugurato la nuova barca elettrica, che dal prossimo anno, una volta alla settimana, collegherà gratuitamente Caorle e Concordia Sagittaria per il primo anno di servizio. In attesa della Vai su Facebook

Settimana della concordia, in tanti per cancellare degrado a Pianello, Cenerente, Ponte Rio e Ponte Felcino e P. Birago; Settimana della concordia, interventi a Pianello, Cenerente, Ponte Rio e Ponte Felcino e P. Birago.