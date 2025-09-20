Settimana corta a scuola anche a dicembre? Il Consiglio di Stato dice sì e boccia il ricorso di una famiglia Ecco perché le scuole possono cambiare l’orario anche durante l’anno

Una famiglia pugliese contesta l'introduzione della settimana corta nel proprio istituto comprensivo. La scuola aveva deciso di passare dai tradizionali sei giorni di lezione a cinque, proprio nel bel mezzo dell'anno scolastico. "Non si può fare", sostiene la famiglia ricorrente. "Le regole sono chiare: il Piano dell'Offerta Formativa si può modificare solo entro ottobre". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

