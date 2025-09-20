Sette anni di attesa assegnati i lavori al torrente Annunziata

Sarà il Consorzio Stabile F2B a occuparsi dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Annunziata e risagomatura dell'alveo.. Gli interventi del Comune sono stati affidati per quasi 2 milioni di euro e finanziati dal Programma nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021- 2027” Del progetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: sette - anni

Garlasco, un carpentiere egiziano ha consegnato gli attrezzi recuperati nella roggia sette anni fa

Sette anni dal crollo del Ponte Morandi. Mattarella: "La tutela delle infrastrutture non ammette negligenze"

Rovesciata da sogno di Russo, l’Avellino piega il Monza 2-1: i ‘lupi’ tornano a vincere in Serie B dopo sette anni

Arriva il nuovo BTp Valore: sette anni e premio fedeltà allo 0,8% Leggi qui #LaChirico.it https://lachirico.it/2025/09/19/arriva-il-nuovo-btp-valore-sette-anni-e-premio-fedelta-allo-08/… - X Vai su X

Arriva il nuovo BTp Valore: sette anni e premio fedeltà allo 0,8% Leggi qui #LaChirico.it Vai su Facebook

Sette anni di attesa, assegnati i lavori al torrente Annunziata; Sanità, le strutture private accusano: «Avanziamo 50 milioni dalla Regione Veneto»; I posti ci sono “ma manca il personale”. A Novara il paradosso degli asili nido.

Dirigenti di Polizia e Forze Armate: via ai contratti dopo 7 anni di attesa - Il governo Meloni riesce dove gli esecutivi precedenti avevano latitato, e arriva alla firma dei contratti per i dirigenti di forze di polizia e forze ... Scrive ilgiornale.it

Sette anni di calvario. Riparte la funivia capolinea Monteviasco - Dopo l’incidente mortale che aveva costretto alla chiusura dell’impianto a novembre del ... Riporta ilgiorno.it