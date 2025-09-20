Sesto San Giovanni uomo ucciso e dato alle fiamme | fermati tre sospetti

La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per la morte di un italiano di origine turca, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni. Il gruppo è composto da un italiano, un albanese e una donna italiana. Secondo gli accertamenti della Sezione Omicidi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sesto San Giovanni, uomo ucciso e dato alle fiamme: fermati tre sospetti

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

Sesto San Giovanni, la metropolitana può ripartire: “Nuova piazza e stazioni”. Il 2028 sarà l’anno decisivo

Sesto San Giovanni in ginocchio per i blackout: negozi chiusi e acqua portata dai volontari

Sesto San Giovanni in blackout da ore, il sindaco diffida il gestore: fuori uso frigoriferi e condizionatori

Tutti i risultati del weekend calcistico di Sesto San Giovanni Vai su Facebook

Milano, ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni: tre fermi; Ucciso e bruciato nel Milanese, fermati due uomini e una donna; Vuole salire su un bus già partito: blocca il capolinea di Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni, uomo ucciso e dato alle fiamme: fermati tre sospetti - La Polizia, coordinata dalla Procura di Monza, ha fermato tre persone accusate di omicidio aggravato, rapina aggravata, incendio e distruzione di cadavere per ... Da gazzettadelsud.it

Milano, ucciso e bruciato in appartamento a Sesto San Giovanni: tre fermi - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, giovedì sera ha eseguito il fermo di indiziato ... Secondo iltempo.it