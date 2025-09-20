Sessualità consapevole | un incontro in Valdarno per conoscere e imparare a prevenire le malattie sessualmente trasmissibili
Arezzo, 20 settembre 2025 – Appuntamento il 24 settembre all'ospedale della Gruccia con un team di esperti che risponderà a dubbi e domande di giovani e non Un incontro pratico, vivace, che mira a dare risposte alle domande e ai dubbi di giovani e meno giovani sul tema della sessualità consapevole e delle malattie sessualmente trasmissibili. È questo il programma dell'appuntamento “Sessualità consapevole, un supporto per il nostro futuro” in programma per il 24 settembre alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
