Sessanta under 30 premiati alla Link sul palco Gualtieri Tajani Renzi e Conte

Nel pomeriggio romano di oggi, il cortile storico dell'Università degli Studi Link accoglierà le migliori sessanta giovani promesse della politica nazionale, premiate per il loro impegno istituzionale e la loro capacità di innovazione. Un appuntamento che celebra, per il secondo anno consecutivo, l'energia under 30 che già contribuisce a ridefinire il profilo decisionale del Paese.

Il 19 settembre, a Roma, sessanta under 30 all’evento de La Giovane Roma e Politica con L’Espresso - X Vai su X

60 under 30, l'evento sui giovani che stanno cambiando il Paese: Un'operazione di fiducia per chi s'impegna in politica; Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30'; Partecipazione del Ministro Tajani all’evento “60 under 30 che stanno cambiando il Paese”.

Gemma Peri premiata - Si è svolta oggi all’Università degli Studi Link di Roma la terza edizione di “60 under 30”, la cerimonia relativa alla classifica delle sessanta giovani promesse che si stanno affermando nel mondo de ... Secondo teletruria.it

Forza Italia, la sambenedettese Martina Ratta tra i modelli Under 30 premiati a Roma - Il segretario regionale di Forza Italia Marche Francesco Battistoni si congratula con i due marchigiani premiati tra i “60 Under 30” ... Come scrive lanuovariviera.it