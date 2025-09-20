Servizio civile il Comune di Cesena apre la selezione per un nuovo partner del Terzo settore per la gestione dei volontari

Cesenatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valorizzare i giovani come protagonisti del cambiamento, offrendo loro opportunità concrete di crescita personale, culturale e professionale attraverso l’esperienza del Servizio Civile. Il Comune di Cesena ha pubblicato un Avviso Pubblico riguardante la selezione di un ente del Terzo Settore, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: servizio - civile

“Rete per lo Sviluppo Locale”, il sindaco accoglie i volontari del servizio civile universale

Catania, Beni culturali, 42 giovani volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici: l'assessore Scarpinato: «Presto estenderemo l'iniziativa»

Beni culturali, 42 volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici della città

Servizio civile, il Comune di Cesena apre la selezione per un nuovo partner del Terzo settore per la gestione dei volontari; Agenda Bando Servizio Civile Regionale alla Biblioteca Malatestiana Moderna; Affidamento della concessione del servizio di gestione del nuovo impianto sportivo di Villachiaviche, pubblicato il bando.

Servizio civile, Arci Cesena confermata partner del progetto - Arci Cesena servizio civile viene confermata l’associazione partner del progetto che chiama a raccolta ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni al servizio della comunità. ilrestodelcarlino.it scrive

Servizio civile in Comune, bando per due giovani - Il Comune ha aderito al bando del Servizio civile regionale 2023 mettendo a disposizione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Servizio Civile Comune Cesena