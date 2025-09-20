Servizio civile il Comune di Cesena apre la selezione per un nuovo partner del Terzo settore per la gestione dei volontari
Valorizzare i giovani come protagonisti del cambiamento, offrendo loro opportunità concrete di crescita personale, culturale e professionale attraverso l’esperienza del Servizio Civile. Il Comune di Cesena ha pubblicato un Avviso Pubblico riguardante la selezione di un ente del Terzo Settore, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: servizio - civile
“Rete per lo Sviluppo Locale”, il sindaco accoglie i volontari del servizio civile universale
Catania, Beni culturali, 42 giovani volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici: l'assessore Scarpinato: «Presto estenderemo l'iniziativa»
Beni culturali, 42 volontari del Servizio civile impiegati nei siti archeologici della città
? "Ognuno di noi ha il suo colore e il suo ritmo, ma quando ci muoviamo insieme, diventiamo armonia: è lì che nasce la vera connessione e la squadra su cui puoi contare. Il mio primo mese di Servizio Civile è stata un’esperienza ricca e significativa, che mi Vai su Facebook
Servizio civile, il Comune di Cesena apre la selezione per un nuovo partner del Terzo settore per la gestione dei volontari; Agenda Bando Servizio Civile Regionale alla Biblioteca Malatestiana Moderna; Affidamento della concessione del servizio di gestione del nuovo impianto sportivo di Villachiaviche, pubblicato il bando.
Servizio civile, Arci Cesena confermata partner del progetto - Arci Cesena servizio civile viene confermata l’associazione partner del progetto che chiama a raccolta ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni al servizio della comunità. ilrestodelcarlino.it scrive
Servizio civile in Comune, bando per due giovani - Il Comune ha aderito al bando del Servizio civile regionale 2023 mettendo a disposizione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it