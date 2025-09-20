Servizio civile Biasi ai volontari | Grazie per aver fatto conoscere la Calabria migliore a tutta Italia

Non è mancato un pizzico di commozione nella ormai tradizionale cerimonia di commiato dei giovani che hanno partecipato ai due progetti del Servizio civile universale finanziati al Comune di Taurianova.Visi rigati dal pianto, un video emozionale presentato a sorpresa e parole che hanno esternato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it