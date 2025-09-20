Serve a prevenire forme gravi della malattia
EMPOLI "La vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell’influenza e può ridurre ad ogni stagione la circolazione dei virus influenzali". A dirlo è la dottoressa Chiara Staderini (nella foto), direttore Area funzionale Igiene e sanità pubblica e della nutrizione. "L’obiettivo delle campagne vaccinali – spiega l’esperta – è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità e di proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. Il miglioramento delle coperture vaccinali è un elemento fondamentale per la prevenzione della diffusione e il contrasto dell’influenza sia nella popolazione generale che negli operatori sanitari e consente di semplificare il percorso diagnostico, di ridurre le complicanze e di favorire l’efficienza dell’assistenza sanitaria, limitando gli accessi in pronto soccorso". 🔗 Leggi su Lanazione.it
