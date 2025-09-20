Serra San Quirico cavallo cade nel laghetto | recuperato dai vigili del fuoco

Serra San Quirico (Ancona), 20 settembre 2025 - Cavallo finisce nel laghetto e non riesce più ad uscirne. E’ avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, quando i vigili del fuoco sono del distaccamento jesino sono intervenuti in località Certine per il recupero del cavallo caduto nel laghetto, per cause in corso d’accertamento. A dare l’allarme sarebbe stato il proprietario dello stesso animale che si sarebbe allontanato nella notte. Un’operazione non semplice soprattutto per la zona buia. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, illuminata l’area e individuato il cavallo, ormai quasi esanime, ha provveduto a trarlo in salvo utilizzando un’imbracatura apposita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serra San Quirico, cavallo cade nel laghetto: recuperato dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: serra - quirico

Serra San Quirico, torna il 'Paese dei balocchi': tre giorni di animazioni e spettacoli

Serra San Quirico, si aggira in centro brandendo una pistola a gas

Asd Cinghiali Serra San Quirico Vai su Facebook

Serra San Quirico, si aggira in centro brandendo una pistola a gas: Serra San Quirico (Ancona), 2 settembre 2025 - Notte movimentata a Serra San Quirico, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Fabriano sono dovuti intervenire dopo una… http://dlvr.i - X Vai su X

Serra San Quirico, cavallo cade nel laghetto: recuperato dai vigili del fuoco; Cavallo cade in un laghetto: salvato dai vigili del fuoco; Nuove aperture sul Quadrilatero.

Cavallo cade in un laghetto a Serra San Quirico, salvato dai Vigili del Fuoco - Attimi di paura nella notte in località Certine di Serra San Quirico, dove poco prima delle 2 un cavallo è finito in un laghetto, rimanendo intrappolato nell’acqua e nel fango. Lo riporta veratv.it

Serra San Quirico, l'auto esce di strada e si ribalta nel canale. Conducente miracolato: è illeso - La dinamica e la scena che si è presentata agli occhi del vigili del fuoco erano inquietanti: ma il ragazzo alla guida è stato miracolato. Riporta corriereadriatico.it