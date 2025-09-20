Serie D Orvietana in scena col San Donato Dopo Prato si punta a un altro blitz

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORVIETO – Biancorossi in campo di sabato allo scopo di ritrovarsi con le pile ben cariche nell’infrasettimanale del prossimo mercoledì. Con il San Donato Tav. gioca allo stadio Pianigiani e il primo pensiero è per le condizioni terreno di gioco nettamente al disotto della sufficienza nel campionato scorso. Gli avversari, che hanno confermato Vitaliano Bonuccelli in panchina, hanno prodotto un buono scatto in avanti vincendo la prima in casa con il Trestina e pareggiato a Montevarchi. L’Orvietana da trasferta ha già vinto a Prato, quella da casa ha perso contro un Siena forse più forte di quanto previsto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie d orvietana in scena col san donato dopo prato si punta a un altro blitz

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Orvietana in scena col San Donato. Dopo Prato, si punta a un altro blitz

In questa notizia si parla di: serie - orvietana

Calcio serie D, il big-match finisce 1-0. Orvietana, Tenkorang entra e firma la vittoria. Il Cannara c’è, lotta ma viene eliminato

Calcio serie D, successo di misura in trasferta per i biancorossi. L’Orvietana espugna Prato. Decide il gol di Caon nella ripresa

Serie D. Orvietana soft, passa il Siena. Regge il primo tempo poi crolla

Orvietana anticipa a sabato. Si va in scena a Tavarnelle Val di Pesa; Orvietana a Tavarnelle in anticipo, si gioca sabato alle 15; Serie D, prima giornata al via con due anticipi. Confermato anche per la stagione 2025/2026 il format dei playout.

serie d orvietana scenaSerie D. Orvietana faces San Donato. After Prato, the aim is another blitz. - L’Orvietana da trasferta ha già vinto a Prato, quella da casa ha perso contro un Siena forse più forte di quanto previsto. Lo riporta sport.quotidiano.net

serie d orvietana scenaOrvietana a Tavarnelle in anticipo, si gioca sabato alle 15 - L'Orvietana sarà di scena in trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, la gara è anticipata a sabato, come quasi ... orvietosi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie D Orvietana Scena