serie d orvietana in scena col san donato dopo prato si punta a un altro blitz

ORVIETO – Biancorossi in campo di sabato allo scopo di ritrovarsi con le pile ben cariche nell'infrasettimanale del prossimo mercoledì. Con il San Donato Tav. gioca allo stadio Pianigiani e il primo pensiero è per le condizioni terreno di gioco nettamente al disotto della sufficienza nel campionato scorso. Gli avversari, che hanno confermato Vitaliano Bonuccelli in panchina, hanno prodotto un buono scatto in avanti vincendo la prima in casa con il Trestina e pareggiato a Montevarchi. L'Orvietana da trasferta ha già vinto a Prato, quella da casa ha perso contro un Siena forse più forte di quanto previsto.

