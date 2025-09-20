serie d oggi in campo correggese e lentigione i biancorossi sfidano il rovato vertovese

Essendo fissato per mercoledì prossimo un turno infrasettimanale, gli allenatori chiedono alle proprie società di avere un giorno in più di riposo e quindi ottengono di anticipare al sabato le gare fissate per la domenica. Nel girone D della Serie D, domani si gioca solo Trevigliese-Pro Sesto, mentre le restanti partite si disputano oggi, compreso Lentigione-Vis Cittadella Modena e Correggese (nella foto) - Rovato Vertovese: le reggiane vanno in campo alle 15, alcune gare sono spostate in serata. Lentigione. "Non possiamo essere quelli di Sesto San Giovanni – dice l’allenatore Ivan Pedrelli – alla Pro Sesto abbiamo regalato i primi due gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

