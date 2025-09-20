Serie D oggi in campo Correggese e Lentigione I biancorossi sfidano il Rovato Vertovese
Essendo fissato per mercoledì prossimo un turno infrasettimanale, gli allenatori chiedono alle proprie società di avere un giorno in più di riposo e quindi ottengono di anticipare al sabato le gare fissate per la domenica. Nel girone D della Serie D, domani si gioca solo Trevigliese-Pro Sesto, mentre le restanti partite si disputano oggi, compreso Lentigione-Vis Cittadella Modena e Correggese (nella foto) - Rovato Vertovese: le reggiane vanno in campo alle 15, alcune gare sono spostate in serata. Lentigione. "Non possiamo essere quelli di Sesto San Giovanni – dice l’allenatore Ivan Pedrelli – alla Pro Sesto abbiamo regalato i primi due gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: serie - oggi
Philips serie 5000: rasatura di qualità oggi in offerta su Amazon
Un solo strumento per barba, testa e corpo: il rasoio Philips Serie 5000 oggi lo paghi a metà prezzo
Arbitri, oggi le scelte dell'Aia: Rocchi confermato, Orsato verso la Serie C
Oggi è uscita una nuova puntata della serie #FinanzaVerde e questo pezzo mostra come i principali asset manager italiani abbiano investito 1,9 miliardi di dollari in aziende fossili dal 2023. Vai su Facebook
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 3^ giornata #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Serie D, oggi in campo Correggese e Lentigione. I biancorossi sfidano il Rovato Vertovese; Calcio dilettantistico, Notizie, Risultati, Classifiche, Video - Veneto; News: Dilettanti, le ultime di mercato da campo e panchine in Serie D ed Eccellenza.
Serie D, oggi in campo Correggese e Lentigione. I biancorossi sfidano il Rovato Vertovese - Essendo fissato per mercoledì prossimo un turno infrasettimanale, gli allenatori chiedono alle proprie società di avere un giorno in ... ilrestodelcarlino.it scrive
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Vincono Varese e Chievo, poker della Recanatese! (oggi 14 settembre 2025) - Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, oggi domenica 14 settembre 2025 il nuovo campionato prosegue con la seconda giornata. Come scrive ilsussidiario.net