Serie D girone C | i risultati e la classifica della 3°giornata
La terza giornata della Serie D comincia a scrivere gerarchie, confermando che sarà un campionato combattuto, denso di storie. In mezzo al mare agitato del girone C, le tre padovane si muovono con destini diversi: l’Este che vola leggero, il Campodarsego che inciampa, la Luparense che frena. 🔗 Leggi su Today.it
Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!
La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C: “Obiettivo preservare la sicurezza”
Juventus Women, sorteggiato il girone di Serie A Women’s Cup: date e avversarie
SERIE C, GIRONE B Prima vittoria in campionato per i biancorossi, che reagiscono dopo settimane difficili. Tre punti d’oro per il morale e per ridurre la penalizzazione: da -10 a -7 Vai su Facebook
Serie D, girone C: i risultati e la classifica della 3°giornata; Serie D girone C. Maia Alta Obermais, appuntamento in casa del Vigasio; Audace Cerignola-Foggia, Latina-Monopoli, Heraclea-Città di Fasano, Pompei-Manfredonia, Sarnese-Barletta.
Serie D, girone C: i risultati e la classifica della 3°giornata - L'Este vince di corto muso in casa contro il San Luigi grazie a Giacomazzi e vola terza in classifica. Come scrive padovaoggi.it
Serie C, 5ª giornata: Torres-Ternana protagonista nel Girone B - Dopo gli anticipi di venerdì e sabato si completa oggi il programma: in campo partite decisive nei tre gironi. ternananews.it scrive