La quinta giornata del girone B del campionato di Serie C WiFi vede il ritorno alla vittoria della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Dopo aver perso tra le mura amiche contro la capolista Arezzo per 2-3, i bianconeri si impongono con il medesimo risultato contro il Pineto, regalandosi la prima vittoria in trasferta. Al “Mimmo Pavone” gli uomini di Brambilla conquistano i tre punti e si rimettono in corsa verso la testa della classifica. La partita della Juventus Next Gen inizia come peggio non si poteva. Dopo 9 minuti di gara è il Pineto a sbloccare la partita con un gol di D’Andrea. I bianconeri non demordono e pareggiano grazie al rigore realizzato da Puczka alla mezz’ora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Serie C Sky WiFi, Pineto-Juventus Next Gen 2-3: i bianconeri di Brambilla tornano alla vittoria

