Serie C | Livorno travolto dall' Ascoli e in piena crisi Esciua | Chiediamo scusa ci vergogniamo Formisano? Non prendiamo decisioni a caldo
“Chiediamo scusa, ci vergogniamo. Su Formisiano dobbiamo valutare, non prendiamo decisioni a caldo”. A prendere la parola, dopo la pesante sconfitta interna con l'Ascoli, la quarta consecutiva per il Livorno (contestato dai suoi tifosi), è stato il presidente del club amaranto Joel Esciua, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: serie - livorno
Basket, serie B | Pielle Livorno, è ancora guerra tra soci: non c'è intesa sulla data dell'assemblea, cresce il malumore tra i tifosi
Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche
Serie C | Juventus Next Gen-Livorno 2-1, Formisano: "Amarezza enorme, meritavamo il pari"
Sì, è successo per davvero: Il Livorno ha svolto una conferenza direttamente dal KFC Il tutto è avvenuto in vista di Livorno-Ascoli, con anche l'annuncio della collaborazione tra la nota catena di fast food e il club toscano militante in Serie C Un luogo insolit Vai su Facebook
Serie C | Livorno travolto dall'Ascoli e in piena crisi, Esciua: Chiediamo scusa, ci vergogniamo. Formisano? Non prendiamo decisioni a caldo; Serie C, i risultati del sabato: Livorno Ko, Pianese indenne a Pesaro; Serie C, prima vittoria per la Vis Pesaro: travolto il Livorno.
Serie C | Livorno-Ascoli 0-3, le pagelle: amaranto disastrosi, al Picchi non si salva nessuno - 3 il risultato finale ), con la partita decisa già al termine del primo tempo. Secondo today.it
La Vis Pesaro travolge il Livorno: 3-0 e crisi amaranto più profonda - Livorno di Domenica 14 settembre 2025: Stabile, Paganini e Vezzoni firmano il 3- Segnala calciomagazine.net