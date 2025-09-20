Serie C | Livorno travolto dall' Ascoli e in piena crisi Esciua | Chiediamo scusa ci vergogniamo Formisano? Non prendiamo decisioni a caldo

Livornotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiediamo scusa, ci vergogniamo. Su Formisiano dobbiamo valutare, non prendiamo decisioni a caldo”. A prendere la parola, dopo la pesante sconfitta interna con l'Ascoli, la quarta consecutiva per il Livorno (contestato dai suoi tifosi), è stato il presidente del club amaranto Joel Esciua, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - livorno

Basket, serie B | Pielle Livorno, è ancora guerra tra soci: non c'è intesa sulla data dell'assemblea, cresce il malumore tra i tifosi

Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche

Serie C | Juventus Next Gen-Livorno 2-1, Formisano: "Amarezza enorme, meritavamo il pari"

Serie C | Livorno travolto dall'Ascoli e in piena crisi, Esciua: Chiediamo scusa, ci vergogniamo. Formisano? Non prendiamo decisioni a caldo; Serie C, i risultati del sabato: Livorno Ko, Pianese indenne a Pesaro; Serie C, prima vittoria per la Vis Pesaro: travolto il Livorno.

serie c livorno travoltoSerie C | Livorno-Ascoli 0-3, le pagelle: amaranto disastrosi, al Picchi non si salva nessuno - 3 il risultato finale ), con la partita decisa già al termine del primo tempo. Secondo today.it

serie c livorno travoltoLa Vis Pesaro travolge il Livorno: 3-0 e crisi amaranto più profonda - Livorno di Domenica 14 settembre 2025: Stabile, Paganini e Vezzoni firmano il 3- Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Serie C Livorno Travolto