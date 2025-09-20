Serie C | Livorno-Ascoli 0-3 le pagelle | amaranto disastrosi al Picchi non si salva nessuno

Difficile anche trovare le parole. Il Livorno, al Picchi, si fa umiliare dall'Ascoli (0-3 il risultato finale), con la partita decisa già al termine del primo tempo. Imbarazzante la prova degli amaranto, surclassati sotto tutti i punti di vista dai bianconeri e incapaci di accennare a una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

