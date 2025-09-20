Serie C | Livorno-Ascoli 0-3 le pagelle | amaranto disastrosi al Picchi non si salva nessuno

Livornotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difficile anche trovare le parole. Il Livorno, al Picchi, si fa umiliare dall'Ascoli (0-3 il risultato finale), con la partita decisa già al termine del primo tempo. Imbarazzante la prova degli amaranto, surclassati sotto tutti i punti di vista dai bianconeri e incapaci di accennare a una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - livorno

Basket, serie B | Pielle Livorno, è ancora guerra tra soci: non c'è intesa sulla data dell'assemblea, cresce il malumore tra i tifosi

Serie C, l’esordio sorride a Livorno ed Arezzo: vittorie di misura fra le mura amiche

Serie C | Juventus Next Gen-Livorno 2-1, Formisano: "Amarezza enorme, meritavamo il pari"

Serie C, Livorno-Ascoli in diretta. LIVE; Livorno-Ascoli 0-0, diretta web dalle 15. Tomei conferma il 4-2-3-1; Livorno - Ascoli: 0 - 0 | Tempo reale, Formazioni.

serie c livorno ascoliSerie C girone B: Tris dell’Ascoli a Livorno, pareggio tra Torres e Ternana. I risultati finali e la classifica - 0 in casa del Livorno, tutte nel primo tempo le reti di Curado, Gori e D’Uffi ... Si legge su ilovepalermocalcio.com

Serie C, Livorno-Ascoli in diretta. LIVE - Ascoli, gara valevole per la quinta giornata del girone B di serie C. Secondo livornotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Serie C Livorno Ascoli