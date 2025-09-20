Serie C Gubbio oggi col Bra inizia il tour de force | Dobbiamo puntare al primo successo in casa
GUBBIO – Comincia oggi il primo tour de force della stagione del Gubbio. I rossoblù ospitano oggi pomeriggio (ore 15) il Bra al "Barbetti", per la prima delle tre gare che si giocheranno in appena sette giorni. Mister Di Carlo, però, vuole pensare una partita alla volta e mette in guardia i suoi: "C’è tenere alto il livello di concentrazione. Il Bra una neopromossa, gioca bene a calcio e si difende bene, per cui merita il massimo rispetto. Noi giochiamo davanti ai nostri tifosi e tutti noi ci teniamo a vincere la partita ma, ripeto, l’avversario è tosto. Sarà una partita molto dura, molto difficile e conquistare i tre punti vorrebbe dire, oltre che aver conseguito la prima vittoria casalinga della stagione, aver fatto un altro passo in avanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - gubbio
Ternana, comunicata la composizione dei gironi di Serie C: Fere nel raggruppamento B insieme a Perugia e Gubbio
Calcio serie C. Gubbio, l’esordio è in trasferta a Rimini
Serie C, Girone B: il Gubbio espugna Rimini 1-0 nella prima giornata di campionato
Week end di serie C ormai alle porte per le umbre. Domani sera, alle 20,30, Perugia in campo a Ravenna. Sabato, alle 15, tocca invece a Gubbio e Ternana. Fere in campo a Sassari, contro la Torres, il Gubbio ospita invece il Bra Vai su Facebook
Calcio serie C, il Grifo impatta a Gubbio. Il rammarico di Cangelosi: "Potevamo sfruttare meglio gli spazi" https://ift.tt/DzSiboG https://ift.tt/t86qrQO - X Vai su X
Serie C, il Bra a Gubbio per sbloccare la stagione; Calcio serie C, Gubbio e Perugia non si fanno male: al Barbetti è 1-1; Serie C girone B. Sambenedettese a Gubbio con 1000 tifosi al seguito.
Serie C. Gubbio, oggi col Bra inizia il tour de force: "Dobbiamo puntare al primo successo in casa» - Poi analizza il periodo che attende la sua squadra con tre match in una settimana, ma rimanendo ben ancorato alla realtà. Riporta sport.quotidiano.net
Pronostico Gubbio vs Bra – 20/09/2025 - Sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00 il Gubbio ospita il Bra allo Stadio Pietro Barbetti, per la quinta giornata del campionato di Serie C - Secondo news-sports.it