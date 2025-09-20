Serie C Gubbio oggi col Bra inizia il tour de force | Dobbiamo puntare al primo successo in casa

GUBBIO – Comincia oggi il primo tour de force della stagione del Gubbio. I rossoblù ospitano oggi pomeriggio (ore 15) il Bra al "Barbetti", per la prima delle tre gare che si giocheranno in appena sette giorni. Mister Di Carlo, però, vuole pensare una partita alla volta e mette in guardia i suoi: "C’è tenere alto il livello di concentrazione. Il Bra una neopromossa, gioca bene a calcio e si difende bene, per cui merita il massimo rispetto. Noi giochiamo davanti ai nostri tifosi e tutti noi ci teniamo a vincere la partita ma, ripeto, l’avversario è tosto. Sarà una partita molto dura, molto difficile e conquistare i tre punti vorrebbe dire, oltre che aver conseguito la prima vittoria casalinga della stagione, aver fatto un altro passo in avanti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

