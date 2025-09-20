Serie B Cesena e Modena vincono e vanno in testa Sprofondo Sampdoria

2025-09-20 19:31:00 Arrivano conferme: I risultati della quarta giornata di Serie B: Cesena e Modena in vetta insieme al Palermo, Sampdoria sempre più ultima- Cinque partite nel sabato della q uarta giornata di Serie B dopo i due anticipi del venerdì che hanno visto il pareggio del Frosinone con il Sudtirol e la vittoria del Palermo con il Bari. Aprono il sabato della serie cadetta Reggiana-Catanzaro, che finisce 2-2, Spezia-Juve Stabia 1-3 e Venezia-Cesena 1-2. Colpi in trasferta per i campani e i romagnoli. La squadra di Mignani raggiunge in vetta il Palermo a quota 10. Insieme a loro anche il Modena, che, nella partita delle 19:30, vince 3-1 in casa del Mantova. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: serie - cesena

Cesena, centrocampista ma anche difensore. Matteo Guidi si presenta: "Sono pronto per la serie B"

Serie B, previsti cinque infrasettimanali: Cesena in campo anche nel boxing day e a Pasquetta

Svelato il calendario di serie B, il Cesena apre a Pescara e chiude al Manuzzi contro il Padova

SERIE B - Giornata 4 ? VENEZIA - CESENA Sabato 20/09/2025 ? 15:00 ? Stadio Penzo, Venezia (VE) DAZN AE: Matteo Marchetti sez. Ostia Lido AA1: Domenico Palermo sez. Bari AA2: Marco Colaianni sez. Bari QU: Leonardo Mastrodomenico se - facebook.com Vai su Facebook

SERIE B - Cesena, battuto 3-1 il Pescara https://ift.tt/pxe9Rzv - X Vai su X

Cesena e Modena agganciano il Palermo in vetta alla Serie B, affonda la Sampdoria. Colpo Juve Stabia; Serie B: i risultati della 4a giornata; Via Emilia con il sorriso. Cesena, Modena e Reggiana: perché la A non è solo un sogno.

Cesena e Modena agganciano il Palermo in vetta alla Serie B, affonda la Sampdoria. Colpo Juve Stabia - Nella 4 ª giornata vincono Mignani (a Venezia) e Sottil (a Mantova), a Monza il quarto ko dei blucerchiati. Lo riporta corrieredellosport.it

Serie B: Cesena e Modena in testa col Palermo, il Monza batte la Sampdoria - 1 fuori casa col Venezia, successo esterno anche per gli emiliani, 3- Riporta msn.com