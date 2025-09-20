Serie A via alla quarta giornata | orari programma e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, venerdì 19 settembre, inizia la quarta giornata del campionato italiano, che vede Napoli e Juventus a punteggio pieno e a pari merito in testa alla classifica, con Inter e Milan a inseguire. Occhi puntati sul derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21, mentre proprio gli azzurri di Conte chiuderanno il quarto turno con il posticipo lunedì 22.     Il programma completo della quarta giornata di Serie A, dall’anticipo di oggi, venerdì 19 settembre, fino al posticipo di lunedì 22:  Venerdì 19 settembre   20.45 Lecce-Cagliari (Dazn)  Sabato 20 settembre   15 Bologna-Genoa (Dazn)  18 Verona-Juventus (Dazn) DAZN  20. 🔗 Leggi su Seriea24.it

