Serie A via alla quarta giornata | orari programma e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Oggi, venerdì 19 settembre, inizia la quarta giornata del campionato italiano, che vede Napoli e Juventus a punteggio pieno e a pari merito in testa alla classifica, con Inter e Milan a inseguire. Occhi puntati sul derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21, mentre proprio gli azzurri di Conte chiuderanno il quarto turno con il posticipo lunedì 22. Il programma completo della quarta giornata di Serie A, dall'anticipo di oggi, venerdì 19 settembre, fino al posticipo di lunedì 22: Venerdì 19 settembre 20.45 Lecce-Cagliari (Dazn) Sabato 20 settembre 15 Bologna-Genoa (Dazn) 18 Verona-Juventus (Dazn) DAZN 20.

Il match di cartello della quarta giornata di Serie A sarà sicuramente il Derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio Olimpico. A parlare dell'attesa sfida tra biancocelesti e giallorossi è l'ex laziale Luis Alberto

Ecco le linee guida da seguire in vista della quarta giornata della stagione 2025-26 del Fantacampionato - Gli indisponibili : tutti i calciatori che non potranno prendere parte alla 4ª giornata di Serie A per infortunio o squalifica.

