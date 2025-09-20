Serie A Verona-Juventus 1-1 Conceicao sblocca Orban pareggia | Tudor ancora imbattuto
Continua il periodo d’oro della Juventus. Questa volta non arriva una vittoria, bensì un pareggio, che però permette alla squadra di Tudor di restare imbattuta. La Juventus appare spenta e anche molto stanca, complici anche le due partite pirotecniche contro Inter e Borussia Dortmund. Tudor decide di affidarsi a Vlahovic come riferimento offensivo, ma il serbo non riesce ad incidere come accaduto nelle precedenti partite. A sbloccare un match molto fisico, come dimostra il giallo preso da Gatti a causa di uno scontro con un giocatore gialloblù in seguito a un contrasto, ci pensa Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: serie - verona
Calciomercato Verona, dal Brasile ecco il nuovo colpo: Giovane Santana do Nascimento pronto a sbarcaare in Serie A!
Serie A, da Verona arriva una sfida dal nuovo difensore Unai Núñez: «Non vedo l’ora di affrontare Inter, Milan e Juve»
Unai Nunez si presenta come nuovo difensore dell’Hellas Verona e punta subito in alto: «Entuasiasta di essere qui in Serie A, non vedo l’ora di…». Tra i suoi desideri c’è anche la Juve
Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | In campo Verona-Juventus DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X
Serie A, in campo Udinese-Milan - Udinese-Milan, la cronaca testuale; Verona-Juventus 1-1, pareggio al Bentegodi: gol di Conceicao, Orban risponde su rigore; Serie A Enilive 2025/26 | Grande Verona! Al Bentegodi i gialloblù fermano sull’1-1 la Juventus.
SI PARTE! È iniziata HELLAS VERONA-JUVENTUS!18:02 - Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it
Le pagelle di Hellas Verona-Juventus 1-1: Orban crea tanto, Conceicao luce di una Juve un po' spenta - 1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Orban che non solo va in gol, ma dà ... Secondo eurosport.it