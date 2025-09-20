U dine, 20 settembre 2025 – Dopo i successi contro Lecce e Bologna, arriva il primo esame di maturità per il Milan di Massimiliano Allegri, che questa sera alle 20.45 va a far visita all’Udinese di Kosta Runjaic che precede i rossoneri in classifica con un bilancio di due vittorie e un pareggio. Un primo snodo stagionale come lo ha definito il tecnico dei rossoneri: “La squadra arriva da due vittorie – ha spiegato Allegri e adesso affrontiamo una sfida molto difficile, perché l’Udinese ha già fatto sette punti, è una squadra dotata di grande fisicità. Per noi è un test importante e con la squadra ne abbiamo parlato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie A, Udinese-Milan: torna Pulisic dal 1'. Runjaic sceglie Bravo e Davis