Serie A l’Udinese si piega al tris del Diavolo | è trionfo Milan

Sportface.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri vince ancora e travolge l’Udinese: al Bluenergy Stadium finisce 0-3. Un sabato sera a dir poco scoppiettante quello andato in onda al Bluenergy Stadium di Udine, che ha visto il Milan dominare sui padroni di casa. La squadra rossonera – orfana di Massimiliano Allegri, con Landucci a sostituirlo in panchina – non ha fatto sconti all’ Udinese a cui ha inflitto ben tre reti. Nonostante un avvio di gara abbastanza equilibrato, le sorti si sono volte a favore del Diavolo  che ha trafitto i friulani nel segno di un doppio Christian Pulisic e di Youssouf Fofana, tutto in pochi minuti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - udinese

Ex Inter, Sanchez può restare in Serie A: arriva la decisione sul futuro con l’Udinese

Calcio, la provincia incontra la Serie A: intesa tra San Martino 2023 e Udinese

L’Udinese pesca in Serie C: preso Nunziante dal Benevento. Viene considerato il nuovo Donnarumma

Serie A: vincono Fiorentina e Atalanta, Verona ko. Tris Samp, pari Udinese-Genoa. La corsa per l’Europa e salvezza - Match importanti soprattutto per la zona salvezza, ma spicca quello che ... Secondo calciomercato.com

Serie A, Bologna-Genoa 1-3: Venturino-show, tris del Grifone al Dall'Ara - L'ultima giornata della Serie A doveva rappresentare una festa per la Coppa Italia e la conquista dell'Europa League, per il Bologna, invece consegna ai felsinei una durissima sconfitta 1- Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Serie L8217udinese Piega Tris