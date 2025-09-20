Serie A l’Udinese si piega al tris del Diavolo | è trionfo Milan

Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri vince ancora e travolge l’Udinese: al Bluenergy Stadium finisce 0-3. Un sabato sera a dir poco scoppiettante quello andato in onda al Bluenergy Stadium di Udine, che ha visto il Milan dominare sui padroni di casa. La squadra rossonera – orfana di Massimiliano Allegri, con Landucci a sostituirlo in panchina – non ha fatto sconti all’ Udinese a cui ha inflitto ben tre reti. Nonostante un avvio di gara abbastanza equilibrato, le sorti si sono volte a favore del Diavolo che ha trafitto i friulani nel segno di un doppio Christian Pulisic e di Youssouf Fofana, tutto in pochi minuti. 🔗 Leggi su Sportface.it