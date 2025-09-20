Serie A l’Udinese si piega al tris del Diavolo | è trionfo Milan
Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri vince ancora e travolge l’Udinese: al Bluenergy Stadium finisce 0-3. Un sabato sera a dir poco scoppiettante quello andato in onda al Bluenergy Stadium di Udine, che ha visto il Milan dominare sui padroni di casa. La squadra rossonera – orfana di Massimiliano Allegri, con Landucci a sostituirlo in panchina – non ha fatto sconti all’ Udinese a cui ha inflitto ben tre reti. Nonostante un avvio di gara abbastanza equilibrato, le sorti si sono volte a favore del Diavolo che ha trafitto i friulani nel segno di un doppio Christian Pulisic e di Youssouf Fofana, tutto in pochi minuti. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: serie - udinese
Ex Inter, Sanchez può restare in Serie A: arriva la decisione sul futuro con l’Udinese
Calcio, la provincia incontra la Serie A: intesa tra San Martino 2023 e Udinese
L’Udinese pesca in Serie C: preso Nunziante dal Benevento. Viene considerato il nuovo Donnarumma
Serie A, Udinese-Milan 0-1 dopo i primi 45' Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter-milan-juventus-rom - facebook.com Vai su Facebook
MP LIVE – Serie A, Udinese-Milan: vivi con noi il match in diretta! ? #milanpress - X Vai su X
Serie A: vincono Fiorentina e Atalanta, Verona ko. Tris Samp, pari Udinese-Genoa. La corsa per l’Europa e salvezza - Match importanti soprattutto per la zona salvezza, ma spicca quello che ... Secondo calciomercato.com
Serie A, Bologna-Genoa 1-3: Venturino-show, tris del Grifone al Dall'Ara - L'ultima giornata della Serie A doveva rappresentare una festa per la Coppa Italia e la conquista dell'Europa League, per il Bologna, invece consegna ai felsinei una durissima sconfitta 1- Si legge su sportmediaset.mediaset.it