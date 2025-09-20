Serie A le partite di oggi | dove vedere Bologna-Genoa Verona-Juventus e Udinese-Milan

Oggi, sabato 20 settembre 2025, si disputano tre partite della quarta giornata di Serie A. Ecco tutte le informazioni su orari, dove vederle in TV e streaming, e le probabili formazioni. Bologna–Genoa: sfida per il rilancio. Il Bologna, reduce dalla sconfitta contro il Milan, ospita il Genoa, che ha pareggiato contro il Como. Entrambe le squadre cercano punti per risalire in classifica. Bologna-Genoa: orario e dove vederla. Orario: 15:00. Stadio: Dall’Ara, Bologna. Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky con decoder Sky Q o My Sky possono accedere al canale DAZN 1 (canale 214) previa attivazione dell’opzione DAZN nel loro account Sky. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan

In questa notizia si parla di: serie - partite

SERIE A 2025/2026: LE PARTITE DELLA 4° GIORNATA. CANALI, ORARI E TELECRONACA

DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

Serie A, via libera alle partite disputate all’estero: ufficializzata la prima, svolta storica!

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 4^ giornata #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

La classifica del Girone B dopo le partite del venerdì di #SerieCSkyWifi Vai su Facebook

Verona-Juventus oggi in diretta Tv e streaming: dove vederla, canale e orario; Serie A oggi, partite quarta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari; Udinese-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

Dove vedere Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan di oggi in serie A - Sabato 20 settembre si giocano altri tre anticipi di campionato, validi per la quarta giornata. Riporta corriere.it

Dove vedere Udinese-Milan e tutte le partite di oggi in tv, sabato 20 settembre - Sport in tv del 20 settembre, gli orari e i canali delle varie partite di calcio, la sfida del tennis in tv, il volley, i mondiali di atletica, la Formula 1 ... gazzetta.it scrive