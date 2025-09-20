Serie A Hellas Verona-Juventus 1-1 Bianconeri fermati al Bentegodi | gol e highlights
Un pareggio che sa di occasione mancata per la Juventus. Nell’anticipo della quarta giornata di Serie A, i bianconeri si fermano sull’1-1 al Bentegodi contro un Verona ancora a secco di vittorie. Dopo tre successi consecutivi, la squadra di Tudor inciampa contro un Hellas orgoglioso e mai domo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Unai Nunez si presenta come nuovo difensore dell’Hellas Verona e punta subito in alto: «Entuasiasta di essere qui in Serie A, non vedo l’ora di…». Tra i suoi desideri c’è anche la Juve
Il Verona frena la Juventus, 1 a 1 al Bentegodi - Sfida tra curve infuocate al Bentegodi, la sud saluta con un applauso il tecnico juventino Igor Tudor, per la prima volta a Verona da avversario. Secondo rainews.it
SI PARTE! È iniziata HELLAS VERONA-JUVENTUS!18:02 - Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it