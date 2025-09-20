Serie A equilibrio nel derby di Roma
(Adnkronos) – Il Derby di Roma è il big match della quarta giornata di Serie A, nonché il primo della stagione. Lazio e Roma arrivano all’appuntamento reduci da due sconfitte nello scorso turno, i biancocelesti con il Sassuolo, i giallorossi con il Torino: quale migliore occasione per riscattarsi se non vincere la stracittadina? Per gli esperti di Sisal c’è grande equilibrio, la Roma – che non vince in casa dei biancocelesti addirittura dal 2016 – è leggermente favorita, a 2,60, la Lazio – che invece non fa tre punti nel derby dal 2023 – insegue a 2,90, il pareggio si gioca a 3,00. Le ultime sette stracittadine si sono tutte concluse con meno di tre reti complessive: anche stavolta l’Under 2,50 a 1,57 prevale sull’Over, a 2,50, con l’opzione di vedere entrambe le squadre in Gol a 1,95. 🔗 Leggi su Seriea24.it
