Grande attesa per il derby della Capitale, uno degli appuntamenti più attesi della Serie A, che andrà in scena domani, domenica 21 settembre 2025, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. La sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata del campionato, promette emozioni e tensione, come da tradizione. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il desiderio di riscatto dopo le sconfitte subite nel turno precedente. Dove vedere Lazio-Roma in TV e streaming. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile per gli abbonati tramite app su smart TV, smartphone, tablet e PC. Per chi dispone dell’abbonamento SkyDAZN, è possibile seguire la partita anche sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky) Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, domani Lazio-Roma: dove vederla, probabili formazioni e precedenti