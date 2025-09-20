Serie A domani Lazio-Roma | dove vederla probabili formazioni e precedenti
Grande attesa per il derby della Capitale, uno degli appuntamenti più attesi della Serie A, che andrà in scena domani, domenica 21 settembre 2025, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. La sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata del campionato, promette emozioni e tensione, come da tradizione. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il desiderio di riscatto dopo le sconfitte subite nel turno precedente. Dove vedere Lazio-Roma in TV e streaming. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile per gli abbonati tramite app su smart TV, smartphone, tablet e PC. Per chi dispone dell’abbonamento SkyDAZN, è possibile seguire la partita anche sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky) Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Lazio Roma, verso il derby: Cataldi favorito in regia, Rovella resta in dubbio. Le ultime da Formello - Le ultimissime sui biancocelesti da Formello La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calci ... Secondo lazionews24.com
Lazio, emergenza a centrocampo: Rovella e Dele-Bashiru a rischio per il derby - Emergenza a centrocampo a poche ore dal derby, Sarri rischia di perdere due giocatori in mediana: la situazione ... Segnala laziopress.it