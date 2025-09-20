Serie A Bologna-Genoa 2-1

17.11 Rimonta vincente dei felsinei. Partita dai ritmi bassi,più animata nel finale. Ospiti pericolosi con Martin sulla sponda di Colombo, Skorupski fa gli straordinari.Il Bologna tiene palla ma produce poco. Vitinha di testa sull' esterno della rete,è l'antipasto al gol genoano: Malinovskyi imbuca per Ellertsson che batte Skorupski.Pronta la reazione felsinea. Castro di testa impegna Leali e, al 73', va d'esterno sul cross di Cambiaghi per il pari. Traversa di Orsolini (90'),poi il Var pesca un mani di Carboni: rigore di Orsolini al 99'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

