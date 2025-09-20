Serie A Bologna-Genoa 2-1
17.11 Rimonta vincente dei felsinei. Partita dai ritmi bassi,più animata nel finale. Ospiti pericolosi con Martin sulla sponda di Colombo, Skorupski fa gli straordinari.Il Bologna tiene palla ma produce poco. Vitinha di testa sull' esterno della rete,è l'antipasto al gol genoano: Malinovskyi imbuca per Ellertsson che batte Skorupski.Pronta la reazione felsinea. Castro di testa impegna Leali e, al 73', va d'esterno sul cross di Cambiaghi per il pari. Traversa di Orsolini (90'),poi il Var pesca un mani di Carboni: rigore di Orsolini al 99'. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: serie - bologna
Bologna-Milan 2-1 | Punti salienti | VINCITORE NDOYE SEALS BOLOGNA CONSIGLIO | Serie A 2024/25
Serie C, richieste in A per il gioiellino del Rimini. Napoli e Bologna sulle tracce di Jallow
Immobile può tornare in Serie A: accordo vicino col Bologna
SERIE A | In campo Bologna-Genoa DIRETTA e FOTO #ANSA - X Vai su X
SUPERCOPPA ITALIANA La Lega Serie A comunica che la 38a edizione della Supercoppa Italiana si disputerà interamente a Riyad, in Arabia Saudita. Il calendario ? Semifinale Napoli-Milan giovedì 18/12 Semifinale Bologna-Inter venerdì 19/12 Finale l Vai su Facebook
Bologna - Genoa Serie A 2025; Bologna-Genoa, diretta testuale; Serie A, Bologna-Genoa finisce 2-1. Alle 18 Verona-Juventus, alle 20.45 Udinese-Milan.
Serie A: il Bologna batte il Genoa nel recupero. Decide un rigore di Orsolini - Successo all'ultimo respiro per il Bologna al Dall'Ara contro il Genoa nel primo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A. torinogranata.it scrive
Bologna-Genoa risultato 2-1, decide Orsolini su rigore al 99' - Il Bologna trova la seconda vittoria stagionale in rimonta battendo il Genoa con un rigore di Orsolini al 99'. Come scrive corriere.it