Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 4a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 20 Settembre alle 20:45 UDINESE - MILAN    Domenica 21 Settembre alle 18:00  COMO - FIORENTINA  Lunedi 22 Settembre alle 20:45   NAPOLI - PISAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI. 🔗 Leggi su Digital-news.it

